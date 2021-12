Champignon, Ex-Charlie Brown Jr, é encontrado morto

O ex-integranda da banda Charlie Brown Jr., Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, conhecido como Champignon, 35 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 9, em seu apartamento no Morumbi, em São Paulo. O corpo dele foi achado com um tiro na boca no quarto usado para guardar instrumentos musicais. A polícia suspeita que ele tenha cometido suicídio.

Vizinhos chamaram a polícia depois de ouvir barulho de tiro por volta de 0h30. Um morador foi no local, mas já encontrou o corpo de Champignon caído no chão e a mulher dele, Cláudia Campos, em estado de choque. Ela, que está grávida de cinco meses, foi levada para um hospital.



Trajetória - Champignon lançou diversos discos com a banda Charlie Brown Jr, até que deixou o grupo em 2005 após brigas com o vocalista Alexandre Magno Abrão, o Chorão. Em 2011, o baixista retornou à banda.

Após a morte de Chorão, em 6 de março deste ano, os integrantes do grupo lançaram a banda A Banca, que tinha Champignon como vocalista. O grupo tinha um show marcado para 21 de setembro, em Recife - Pernambuco, com a turnê Chorão Eterno.

