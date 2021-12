Céu se reinventa em álbum leve com texturas eletrônicas

Em um documentário do diretor francês Georges Gachot, Maria Bethânia se refere à música ser como perfume e poder transportar o ouvinte a um outro lugar, momento ou mesmo sensação. É a forma por vezes desconcertante de relembrar um amor, absorvê-lo novamente, trazer de volta todo o sentimento e sorvê-lo uma outra vez.

Tropix, quarto álbum de estúdio da paulista Céu (quinto da carreira), tem esse sentimento bom de pertencimento, de estar em casa, mesmo que tudo seja extremamente novo em seu entorno. De forma natural, a cantora e compositora paulista continua a surpreender. Investe em texturas sintéticas na superfície de uma sonoridade orgânica, viva, pulsante.

Talvez o mais sensível dos 11 anos de estrada, o disco nasceu de influências escuras e densas como audições de pós-punk e grupos como Tame Impala, Kraftwerk e Fellini (paulistano do qual ela regravou Chico Buarque Song). Ele desconstrói a estética sonora dos trabalhos anteriores, mas consegue mostrar a identidade de uma artista que se refaz a cada passo, frase, show, acorde, harmonia e, agora, beat.

O trabalho aparece para o público no Spotify nesta sexta-feira, 18, será lançado nas outras plataformas digitais no próximo dia 25 e chega às lojas físicas pelo selo slap no início de abril. Nele, seja num canto calmo, quase sussurrado das belas Amor Pixelado e A Menina e o Monstro, ou na extensão vocal de Rapsódia Brasilis, a cantora cativa em climas que misturam passado e futuro. Não é ao acaso que fãs parecem hipnotizados como que por um chamado de sereia.

"Acho que estou mais a vontade sim e acho que Tropix tem isso mesmo, uma forma de olhar pro futuro, numa ode às máquinas, mas de uma forma bem brasileira e tropical. Olhando pra frente e ao mesmo tempo pra trás. Faz todo sentido, acho que o tempo ajuda. Hoje me sinto mais segura como compositora e artista que sobe no palco e encara o público. Estou bem mais em casa", explica a cantora.

"Não sei bem o que me faz olhar pra esses outros lados, a reinvenção e a puxadinha de tapete da zona de conforto pra mim são super interessantes como forma de criação, embora seja um estilo bem meu. Acho que não é uma ruptura total de um trabalho para o outro. Sinto uma conversa entre todos eles (discos), como se fossem irmãos mesmo. Gosto dessa arte que te instiga, te move, te faz querer aprender mais", emenda.

Produzido pelo marido e baterista da Nação Zumbi, Pupillo, em parceria com o pianista francês Hervé Salters, o álbum foi concebido para um trio de baixo (Lucas Martins), piano e bateria, mas conta ainda com a guitarra de Pedro Sá. A ideia surgiu no fim da turnê de Caravana Sereia Bloom (2012) e Céu queria mesmo um power trio "comportado".

"Já queria Pupillo pelo entendimento que ele tem do meu trabalho e ai a gente convidou o Hervé, que tem um outro olhar sobre o Brasil e uma compreensão das coisas muito diferentes do que a gente. Para mim foi um deleite ver eles se entrosarem tão bem", comenta.

Intuição

Um dos produtores brasileiros mais procurados nos últimos anos, Pupillo também afina os arranjos do disco para o show, mas credita o resultado final do trabalho à cantora.

"Na verdade a gente é muito intuitivo, tanto ela enquanto artista, quanto eu como músico e produtor, e quando a gente encontrava algo que batia exatamente com o que procurava, era o momento de registrar. E tudo partindo das ideias dela, da vontade dela. Isso foi fundamental. Falando como produtor, adoro escutar um disco e enxergar o artista e não a produção. Esse trabalho tem isso, a gente dá um play e sabe que é Céu ali", afirma.

"Essa é a primeira vez que ela consegue criar um núcleo que permeia o disco inteiro. O mais legal é que foi um processo muito leve, de extrema criatividade e entrosamento. Até na hora de discordar a gente parava e pensava no disco. Talvez, por esse motivo, eu ache que foi um dos trabalhos mais importantes que já fiz. Saio desse trabalho realmente fascinado com o processo todo", completa.

Das doze faixas, Céu compôs seis sozinha. Divide Varanda Suspensa com Hervé Salters, Sangria com Lira (ex-Cordel do Fogo Encantado) e Camadas com Fernando Almeida. Dentro das parcerias ainda rola Tulipa Ruiz nos vocais de Etílica/Interlúdio, e Jorge Du Peixe, que assina A Nave Vai. Brinde de luxo são os vocais da filha Rosa Morena em Varanda Suspensa, canção que remete à infância e ao avô.

Sem data ainda para Salvador, a nova turnê já estreia no próximo dia 29, em Paris, e roda mais seis cidades na Europa antes de chegar ao Brasil, em São Paulo, dia 24 de abril, depois passa por Rio, João Pessoa e Campina Grande. Em seguida, passeia por dez cidades nos EUA e duas no Canadá.

Retrô não só na estética, Tropix remete ao passado também no resultado. Nada de faixas pinceladas em streaming na era da modernidade. Como nos LPs, é um disco para se ouvir inteiro, sem pressa.

