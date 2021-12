Céu lança novo álbum em show no Pelourinho

A paisagem sonora construída por Céu em seu quarto disco, Tropix, é metálica, fria e espacial. Nas suas palavras, "um frio nos trópicos". É cheia de sintetizadores e múltiplas referências, que se amplificam a cada canção, de estilos variados e versos com abordagens contemporâneas.

Assim, a caravana da cantora e compositora, que rodou ensolarada o Brasil afora entre 2012 e 2015, agora é nublada, mas farta de nuances. Chega a Salvador em espetáculo sábado, 23, às 21h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho.

"A apresentação é baseada no disco e também traz músicas antigas com novos arranjos, sempre remetendo ao Tropix. E o cenário é tão importante quanto o som. Tomo conta disso. Como passa uma coisa sintética, mais fria, tem elementos metálicos. São coisas simples, porém, que ambientam e facilitam o entendimento do som", conta Céu.

Lançado no primeiro semestre, o recente trabalho da cantora - sucessor de Caravana Sereia Bloom (2012) - foi produzido por Pupillo, baterista da Nação Zumbi, e pelo francês Hervé Salters, do grupo de funk eletrônico General Eletriks. Apresenta 12 faixas, a maior parte autoral, e duas de outros compositores, Chico Buarque Song, da banda experimental Fellini, e A Nave Vai, de Jorge Du Peixe, vocalista da Nação Zumbi.

No show na capital baiana, ela será acompanhada por João Leão (sintetizadores), o seu fiel escudeiro Lucas Martins (baixo), David Bovée (guitarra) e Thomas Harres (bateria). Músicas dos trabalhos anteriores, sobretudo do Vagarosa, também estão no roteiro, como Cordão da Insônia, Contravento e Lenda.

Presentes no primeiro álbum, os beats eletrônicos retornam em Tropix de outro modo. "Busquei ressaltar isso no Tropix, pois havia deixado de lado no Vagarosa e no Caravana Sereia Bloom", diz. Por outro lado, o elemento low-fi, segundo Céu, "um certo capenguismo escancarado" incorporado no álbum de 2012, foi abandonado. "É mais máquina, mais finalizado mesmo", afirma.

O próprio título mistura as palavras tropical e pixels. "Tem a ver com o mundo do digital, das partículas. Isso faz muito sentido na maneira que nós vivemos hoje. Somos micropontos. Acho importante fazer essa interpretação. É um frio no quente", explica.

Máquina brasileira

A dureza eletrônica, que se revela malemolente ao longo de faixas como Amor Pixelado e Varanda Suspensa, questiona, acima de tudo, como essas características podem se inserir no Brasil. "A gente brinca com isso em um lugar quente, fértil e caótico, pois as máquinas são programadas, lineares. Isso foi novo para mim, trazer essa estética. De flertar com coisas que sempre curti, como pós-punk, Kraftwerk, que não aparecem tanto no som, mas estão ali".

As canções de Tropix possuem preciosas virtudes na junção de melodia e letra e são capazes de proporcionar diferentes experiências de fruição. Isso já ficou evidente quando a cantora publicou o clipe da música Perfume do Invisível, cujo canto inebriante assume letra difusa e, ao mesmo tempo, sublime. No audiovisual, o registro é ainda mais impactante.

"O videoclipe é um importante agente agregador. Gosto muito. Desde pequena me interesso por artes plásticas, tela de cores. É do meu interesse pessoal unir uma coisa com outra. É uma das partes mais divertidas. Quando a música está solidificada, vou para esse lado", revela a cantora, que diz gostar muito de desenhar. "Faço junto com a minha filha".

Tímida, de voz doce e tranquila, Céu conta que a sua vivência no palco se transformou muito do começo da sua trajetória no início dos anos 2000, quando ainda demonstrava certa insegurança, até aqui. "Hoje me sinto muito mais à vontade. O tempo na estrada e as sessões de análise ajudaram. E também porque sou cada vez mais eu mesma. Aliás, dessa prateleira de ser eu mesma nunca saí", completa a cantora.

Sem medo de ser pop

Mais pop, sem cair na manufatura, Céu reitera a sua força como compositora de alcance massivo em Tropix. Isso se mostra, inclusive, nas mais recentes turnês internacionais.

No início da carreira, ela cantava em pequenas casas ligadas ao jazz e, atualmente, com raras exceções, faz shows em espaços maiores voltados para o rock e o pop. Além disso, teve a inclusão de Perfume do Invisível na novela Velho Chico, da Rede Globo. "Dentro das minhas possibilidades, faço um trabalho pop", diz.

A cantora revela que pensa em realizar registro audiovisual da turnê. No entanto, antes ainda vai rodar muito com o show. "Ele acabou de ser lançado, então tem muito o que trabalhar ainda, mas espero que aconteça".

