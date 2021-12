Céu faz mergulho na carreira com registro ao vivo

Com um som que transita com propriedade na linha fina entre o brega e o requintado, elegante, pop, sedutora, espontânea e muitas vezes cintilante, seja no brilhoso vestido azul ou na forma que irradia simpatia no palco, Céu mostra que é diferente. Em dez anos, três álbuns e muito prestígio internacional, a cantora e compositora paulista faz um resumo da obra com o primeiro registro ao vivo.

O trabalho, que sai em formato CD e DVD, com direção geral de The Wolfpack e musical da própria Céu, acontece no momento em que a artista se revela mais íntima do palco, do ofício e com uma comunhão ímpar com seu público.

"Acabou que o momento pareceu ideal, tanto pelos pedidos dos fãs, os dez anos de carreira e pelo que eu acredito ser um fechamento de um ciclo mesmo. Juntou tudo", explica a cantora em entrevista por telefone.

Não à toa, Céu é reconhecida pela verve autoral de personalidade. Seu DVD foge dos registros habituais com grandes produções e tecnologia. A artista preferiu uma casa pequena e aconchegante, se aproximou do público e ainda permeou o audiovisual com bastidores da gravação.

Ganhou por optar pelo simples e natural ao deixar imperfeições como o erro no momento de anunciar uma canção. "Louca, nunca fiz isso na vida. Acho que foi o nervosismo. Tudo foi, mesmo, planejado com a intenção de deixar as pessoas se sentirem próximas do que realmente foi aquele show", disse.

Do primeiro CD Céu (2005), passando por Vagarosa (2009) até Caravana Sereia Bloom (2012), a história dela revela mudanças na sonoridade. Aos poucos, foram saindo os beats, a base eletrônica e surgindo mais banda. No início, seu cast nem tinha guitarrista, hoje, o instrumento (de Dustan Gallas) é parte fundamental tanto quando os scratches do DJ Marco. O resultado é um som mais orgânico graças ainda ao baixo de Lucas Martins e à bateria de Bruno Buarque.

"Não acredito que tenha a mudança tenha vindo da estrada. Foi a vontade mesmo. Acho que os três discos mantêm um fio condutor, uma unidade, mas sempre fui adepta de sair da área de conforto, poder reinventar o trabalho e redescobrir certas coisas. Isso faz parte da minha maneira de criar", emendou.

Inquieta, Céu preferiu sair da aposta que para muitos seria a correta. Se no primeiro álbum, mais pop, ela conseguiu emplacar Malemolência na novela Beleza Pura e Lenda em Pé na Jaca, o segundo surge como um contraponto, menos radiofônico, mais experimental e com composições que funcionavam melhor em cima do palco.

Nessa linha, a cantora saiu mais para estrada, conquistou público fiel e destoou positivamente dentro do cenário de então. "Tenho um comprometimento tão grande com a minha devoção à música e com ser honesta comigo que realmente acabei indo pra esse lado que estou hoje. Tudo é mais independente, apesar de hoje estar na Som Livre".

O DVD registra bem a história dela. Traz cinco composições do disco de estreia e outras cinco de Vagarosa (Cangote, Comadi, Bubuia, Grains de Beauté e Espaçonave), além de 11 do último de estúdio(Falta de Ar, Amor de Antigos, Retrovisor, Teju na Estrada, Contravento, Palhaço, Sereia, Baile de Ilusão, Fffree, Streets Bloom e Chegar em Mim). Tem ainda Visgo de Jaca, que saiu em EP e duas surpresas: Piel Canela (Bobby Capo) e Mil e Uma Noites de Amor (Pepeu Gomes, Baby Consuelo e Fausto Nilo).

A resposta das versões são positivas e Céu pensa, no futuro, um disco só como interprete, mas não agora; o próximo disco ainda é autoral e já está nos planos de 2015. Com o novo trabalho, a turnê ganhou sobrevida e talvez volte a Salvador. Certo é que ela pretende encerrar o projeto de Catch a Fire (show do disco de Bob Marley) por aqui.

Parece injusto comparar cantoras num País que tanto as adora e revela como o Brasil. Bethânia, Gal, Elza, Marisa e Baby são exemplos de nomes eternamente gravados na MPB, mas são elas que serviram de base para a geração que surgiu agora e que, aos poucos, sedimenta seu lugar. Céu é uma delas, e precisou de apenas dez anos para provar isso.

adblock ativo