Céu é uma das atrações do festival Coquetel Molotov

O Festival No Ar Coquetel Molotov anunciou as atrações da festa. Céu, OQuadro, Ava Rocha, Boogarins, Giovani Cidreira, Ventre, Bagum e Lívia Nery são as atrações que animam o Museu do Ritmo sábado, 14 de janeiro, a partir das 17h.

Os ingressos para o No Ar Coquetel Molotov em Salvador já estão à venda no site www.sympla.com.br pelos valores de R$ 20 (meia), R$ 40 (inteira) e R$ 30 (social).

Para ter direito a ingresso pelo valor Social, é preciso doar um livro infantil (não-didático) no dia do evento. As doações serão entregues após o evento à Biblioteca do Lalá no Rio Vermelho.

