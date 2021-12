Cerveja é tema de evento em Feira de Santana

Os amantes de cerveja poderão provar uma variedade de tipos da bebida, em Feira de Santana. A primeira edição da 'Feira de Cerveja' acontece nos dias 14 e 15 de setembro, das 11h às 21h, no estacionamento do Container Mall.

O evento é organizado pelo Coletivo de Cervejeiros Feirenses e vai reunir produtores de cerveja artesanal da região. A feira tem como objetivo proporcionar entretenimento e ocupação dos espaços urbanos, através da sociabilidade propiciada pelo consumo da bebida.

Todos os chopes das 9 cervejarias presentes vão custar R$ 6. A programação conta com shows de Robert Dommock Band e Papel Carbono, no sábado, e de Marcos Heynna e Pop 3. no domingo. A entrada é gratuita.

