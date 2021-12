Cerca de 30 mil devem assistir Maroon 5

São esperadas 30 mil pessoas para assistirem ao show do Maroon 5 neste domingo, 13, no Parque de Exposições, em Salvador, com abertura dos portôes às 17h. Esta prevista para as 19h o show de abertura do grupo norte­americano Dashboard Confessional, que também participa das outras sete apresentações que a Maroon 5 fará pelo Brasil. O desfecho das apresentações deve acontecer às 22 horas.

Para o show, será montada uma estrutura com 500 seguranças particulares, 10 saídas de emergência, 70 brigadistas, 27 médicos, enfermeiros e auxiliares distribuídos nos três postos médicos, 200 policiais militares e 25 viaturas e oito agentes da Transalvador.

De acordo com o juizado de menores, crianças a partir de 10 anos podem entrar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais com procuração reconhecida. Menores que dez anos não entram no evento.

Os adolescentes a partir de 14 anos tem entrada liberada sem acompanhantes exceto no Lounge Vip, que por ser open bar, só tem entrada liberada sem acompanhantes a partir de 18 anos. A entrada de menores é controlada pela presença dos responsáveis, com pulseira de identificação para evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com a Transalvador, além do estacionamento do parque, que cabem mais de dois mil carros, serão disponibilizadas vagas na Zona Azul da Paralela. Fora desta área, fica proibido estacionamento na Avenida Paralela, para evitar engarrafamentos, nos canteiros centrais e espaços sinalizados.

No show, duas entradas no parque foram liberadas, pela Avenida Paralela e pela Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Para quem prefere acessar o local de táxi, pontos estarão espalhados no entorno do Parque.

adblock ativo