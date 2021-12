CEO fala sobre cenário da plataforma de Crowdfunding

Em tempos de crise, o "financiamento coletivo" ou crowdfunding é alternativa para se lançar novos projetos. Tahiana D'Egmont, CEO do Kickante, uma das principais plataformas do Brasil, lembra que o meio de captação é de extrema credibilidade em vários locais do mundo, como EUA e Europa, e vem ganhando força no Brasil. Em entrvista ao A TARDE, ela conta sobre o sucesso das campanhas, plataformas de financiamento e as expectativas do mercado cultural. Confira!

O crowdfunding é uma prática relativamente nova. Quando e como o Kickante entrou nesse mercado? A empresa é multinacional ou brasileira? Quanto o Kickante já levantou desde sua criação?



A Kickante foi lançada em outubro de 2013. Candice Pascoal, uma das fundadoras, trabalhava na indústria da música e viu de perto as mudanças na indústria e a queda das empresas da área por não saberem como lidar com o mundo digital. Ela também trabalhou fazendo arrecadação de fundos para as maiores ONGs do mundo e viu que tudo era feito com um custo enorme. Candice então conheceu o mercado de crowdfunding e viu que ele ainda estava muito atrás no Brasil e que o mercado poderia evoluir para uma solução completa de arrecadação digital onde se poderia ajudar mais o arrecadador se ele não se sentisse desamparado, para não dar sequencia à elitização que ela já havia visto de perto e enxergou no crowdfunding o potencial de democratização, de oferecer o poder a qualquer pessoa de tirar projetos do papel. Candice então se juntou ao irmão, Diogo Pascoal, para fundar a Kickante: uma plataforma de arrecadação digital onde os brasileiros pudessem de fato ter acesso a capital de forma democrática, tirando seus projetos do papel com todo o apoio e know-how necessários, utilizando técnicas avançadas de arrecadação de fundos que seguem os modelos internacionais de arrecadação. É uma plataforma brasileira que trás a tecnologia americana e as técnicas internacionais mais avançadas de arrecadação de recursos. A plataforma já lançou mais de 2.000 campanhas e captou mais de R$ 8 milhões.

Que diferencial ele oferece em relação as outras plataformas de financiamento coletivo?



Somos a única no Brasil que trabalha tanto com campanhas "tudo ou nada" quanto campanhas flexiveis. Oferecemos uma estrutura completa de arrecadação que vai além do crowdfunding tradicional, oferecendo também a possibilidade de se arrecadar de forma recorrente (Clube de Contribuição Mensal) e de terceiros captarem para causas através do Kick Solidário. Oferecemos suporte de marketing: criadores de campanhas na Kickante recebem orientações sobre como divulgar seus projetos. Temos uma taxa de crowdfunding super competitiva no mercado brasileiro (12% para projetos que arrecadam de forma bem sucedida) e fazemos follow up de pagamentos, algo também exclusivo nosso, que aumenta as conversões de contribuições. So lado operacional, nosso serviço de atendimento é espetacular, com respostas em até 24 horas e ensinamos sobre crowdfunding, apoiando criadores e contribuidores.

Uma pessoa pode entrar com a mesma campanha em diferentes plataformas? O que acontece com quem faz isto?



Não é recomendado de forma alguma. As campanhas possuem metas que devem estar ligadas ao seu objetivo de projeto, não faria sentido pedir a mesma meta em dois locais diferentes. Além disso, as campanhas precisam de dedicação para darem certo, divulgar duas campanhas diferentes ao mesmo tempo e com sucesso seria uma tarefa extremamente árdua.

Em cada dez campanhas, quantas o Kickante consegue viabilizar? Qual a percentagem de projetos que levantam todo o montante pretendido?



90% dos projetos são bem-sucedidos na Kickante, até por termos o modelo Flexível como uma opção (onde o criador leva o montante arrecadado mesmo que não atinja a meta). Dentre as campanhas "Tudo ou Nada", em torno de 60% atingem a meta.

O que acontece com as campanhas que não conseguem?



Temos duas modalidades de captação: flexível e tudo ou nada. Na modalidade flexível o projeto vai ocorrer independente do valor arrecadado. Nesse caso, o criador da campanha recebe o valor arrecadado mesmo que não atinja a meta mínima estipulada. Na modalidade tudo ou nada, o projeto depende 100% da meta mínima para ser viabilizada. Nesse caso, se a meta não for atingida o valor é devolvido a cada contribuidor via plataforma de pagamento utilizada para a transação.

Aqui e ali vejo que há uma certa reclamação com a postura da imprensa em relação ao crowdfunding, que não é dar dinheiro, não é vaquinha: é venda antecipada, etc. Vc detecta essa má vontade? O que é preciso reiterar para estimular a consolidação de uma imagem positiva (e propositiva) do crowdfunding?



Não vejo como uma postura negativa da imprensa e sim falta de conhecimento sobre crowdfunding, que ainda é um tema novo no mercado nacional. É importante saber que o financiamento coletivo é um meio de captação de extrema credibilidade em vários locais do mundo como EUA e Europa e é o grande responsável por financiar projetos incríveis, de alto calibre. De fato não tem a ver com vaquinha, tem a ver com uma decisão consciente de aposta em um projeto que vai ocorrer, é dar o poder de decisão sobre produtos, serviços e causas nas mãos de quem é mais interessado: o público final. Estamos falando de uma ruptura de modelo em que poucos decidem o que todos nós consumimos para um modelo muito mais democrático, é algo muito maior do que a forma que é tratado em geral.

Há três áreas para classificar uma campanha: Criativo (artes), Causas (social) e Empreendedorismo. Qual delas recebe o maior número de campanhas no Kickante? E qual delas tem o maior número de campanhas vitoriosas? Você vê uma tendência de aumento ou diminuição de interesse em alguma dessas áreas?



Criativo e Causas são dois grandes segmentos de projetos na Kickante, Empreendedorismo vem crescendo mas ainda não tem a mesma quantidade de projetos lançados que Criativo e Causas. Causas arrecadam bem, até por terem uma cultura maior de estarem abertos a buscar financiamento, enquanto alguns segmentos ainda se mostram mais tímidos em tomar essa decisão, que só tem a beneficiar a todos. Empreendedorismo e Criativo vem crescendo a taxas mais rápidas visto que Causas já é um segmento onde somos líderes disparados no mercado.

O crowdfunding surge como uma alternativa ao difícil mercado cultural brasileiro, no qual ou se vende como produto comercial (ultracomercial, no mais das vezes) ou se recorre aos editais governamentais / leis de incentivo, um terreno que parece cada dia mais pantanoso. Vc vê futuro no crowfunding ou acha que pode ser só uma fase, uma moda? Vc vê a prática do crowdfunding consolidado nos próximos anos?



Não existem dúvidas de que o crowdfunding não é apenas uma moda, tanto que ele existe há vários anos pelo mundo e só continua crescendo. Todas as projeções de mercado nacional e internacional apontam para um grande crescimento nos próximos anos. Tem diversos motivos para isso: o próprio mercado vem mudando e as pessoas têm mais acesso direto à marcas, empreendedores, atletas, artistas etc, a dificuldade de acesso a capital por instituições tradicionais como bancos vem aumentando de forma geral, leis de incentivo estão sendo revistas e tendo seus budgets diminuídos e critérios apertados. Em resumo: tem muita coisa boa para acontecer com o crowdfunding ainda!

