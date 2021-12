Centro Histórico recebe segunda edição da Feira da Sé neste sábado

Neste sábado, 10, será realizado a segunda edição da Feira da Sé, das 10h às 17h. O objetivo visa estimular a ocupação o espaço público, dinamizar a economia local, incentivar o lazer e o turismo e integrar o Centro Histórico à cidade.

O evento vai contar com cerca de 100 expositores de todo o estado. E, quem for ao local vai encontrar produtos de artesanatos, artes visuais, antiguidades e colecionáveis.

Já quem curte moda e garimpo vai conseguir aproveitar as oportunidades com preços competitivos. A feira abre espaço também para as opções gastronômicas, com quitutes que são a marca da Bahia.

Quem for ao local de carro pagará o valor de R$10, das 07h às 18h.

