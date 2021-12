Centro Histórico recebe evento que reúne música, arte e cultura

Nos próximos dias 6, 20 e 27 de novembro o Pelourinho recebe o evento 'Cultura Conectada', que reúne arte, música e cultura com objetivo de manter e valorizar os diversos tipos de conexões artísticas. O evento, que acontece na Praça Quincas Berros D’Água, surge como um pré-ensaio de verão em Salvador e terá como atração a banda Conexão Negra além de outros convidados.

Os ingressos custam R$5 e irá contar com doações do público como alimentos não perecíveis, leite em pó e/ou fralda geriátrica para entidades beneficentes como o Lar Irmã Maria Luiza (Calçada) e o Lar Santo Expedito (Nazaré).

O 'Cultura Conectada' irá contar com um stand de beleza, apresentações de grupos de capoeira, desfile de moda reciclável, momento do riso, grupos afros e de poesia, resgatando a arte e valorização de artistas locais do cenário baiano. As participações sequenciais nos três dias do evento, levam o público a concorrer prêmios como roupas, turbantes e diária em pousada da Linha Verde.

adblock ativo