Centro de Estudos oferece 10 bolsas para encontro cultural

Agentes de saúde, educação e cultura podem concorrer a 10 bolsas de estudos para o IX Encontro de Músicas e Danças do Mundo, oferecidas pelo Centro de Estudos Universais. O evento acotnece de 23 de janeiro a 1º de fevereiro de 2-15, na praia de Imbassaí, município de Mata de São João, na Região metropolitana de Salvador (RMS).

O evento contará com palestras e oficinas de dança e canto e participação de artistas e professores não só do Brasil, mas também da Macedônia, Hungria, Argentina e do Irã.

Os interessados em concorrer a uma bolsa devem enviar carta de interesse e currículo para o e-mail dancandopelapaz@ceuaum.org.br.

