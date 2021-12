Centro de compras realiza bailinho de carnaval beneficente neste sábado

O shopping Paseo realiza neste sábado, 23, o bailinho de carnaval beneficente percorrendo os corredores do empreendimento com alguns personagens. Principal nome de animação infantil na Bahia, Tio Paulinho vai concentrar os foliões mirins no piso L1, de onde vai sair com seu mini trio.

A festa ainda terá o encanto e beleza das esculturas de bexigas e pintura facial, disponíveis para a criançada no piso L2. O evento também levará alegria para as crianças em processo de reabilitação, já que o acesso à ação será mediante doação de brinquedos novos ou seminovos para o Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), em Ondina, e Centro Pestalozzi de Reabilitação, na Ribeira.

