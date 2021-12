Cenas de Santo sem Domingos Montagner começam a ser gravadas em 'Velho Chico'

Nesta semana, o elenco de "Velho Chico" começou a gravar as primeiras cenas do personagem Santo sem a presença do ator Domingos Montagner.

O casamento de Miguel (Gabriel Leone) e Olívia (Giula Buscaccio) foi filmado nesta quinta-feira, 22, com a câmera posicionada no lugar de Santo. Dessa forma, a presença dele é reconhecida, mas o agricultor nunca está em quadro. Os personagens conversam com ele, e as respostas ficam subentendidas.

Uma equipe de psicólogos estava presente nas gravações desta semana para dar apoio aos atores, que perderam o colega Domingos na semana passada.

