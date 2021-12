Cenário do Arraiá da Capitá dá o tom de festa do interior

O clima de cidade do interior já começou a tomar conta do Wet’n Wild, na Avenida Paralela, com a montagem do cenário típico das festas de São João para o Arraiá da Capitá deste ano. Quem passa pelo local não pode ficar indiferente ao colorido das bandeirolas e estruturas que reproduzem as residências típicas de um vilarejo.



A novidade é que as casas construídas estão maiores, com dimensões mais próximas das de imóveis reais. São dez pontos com nove metros de fachada e o Mercado Municipal, com 18 metros de fachada e seis de altura. O cenário foi produzido pela mesma equipe responsável pelos grandes eventos juninos do País, como o de Campina Grande, na Paraíba.





