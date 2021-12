Cena de tentativa de suicídio em clipe de Pink gera polêmica

A introdução de uma cena de tentativa de suicídio no novo trabalho de Pink, intitulado "Fucking Perfect", foi alvo de críticas na internet. Muitos internautas se incomodaram com as imagens de uma jovem que tenta pôr fim à própria vida dentro de uma banheira no videoclipe de uma nova canção. A cantora se pronunciou, também por meio da rede, a respeito da polêmica provocada pelo seu videoclipe.





Pink afirmou que não tem a intenção de estimular o suicídio em nota postado no seu blog. "Eu não incentivo o suicídio ou a automutilação. Eu dou força para as crianças lá fora, que se sentem tão desesperadas e impotentes que se sentem invisíveis e sem voz. Eu quero que elas saibam que eu estou ciente. Eu estive lá. Eu os vejo".

A artista ainda completou: "Nós podemos optar por ignorar o problema e, portanto, ignorar este vídeo, mas isso não vai fazer isso ir embora".

