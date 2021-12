Cena de estupro de marido contra mulher em novela movimenta redes sociais

O segundo capítulo de O Outro Lado do Paraíso, da Globo, transmitido na noite desta terça-feira, 24, está sendo muito comentado nas redes sociais por telespectadores que não ficaram indiferentes a uma cena de estupro.

A violência sexual foi cometida por Gael (Sérgio Guizé) contra a esposa Clara (Bianca Bin). A cena começa com os dois em um barco, seguindo para uma casa onde deverão passar a noite de núpcias.

Inicialmente, o clima entre os dois é bom. Ela está feliz e diz que o ama. No entanto, tudo muda após Gael beber muitas garrafas de champagne.

Com violência e sob protesto de Clara, ele a joga na cama e a força a ter relação sexual com ele. Ela insiste que não quer, mas o homem não a respeita. A cena retrata a violência de marido contra mulher, fato que reflete dados da pesquisa Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da Saúde, publicada pelo Ipea em 2014. De acordo com o estudo, 70% dos casos notificados de estupro foram cometidos por parentes, namorados ou amigos/conhecidos da vítima.

A cena repercutiu nas redes sociais. Uma internauta escreveu que "essa situação da Clara e Gael é muito real. O cara é abusivo e violento". Outros comentaram sobre a atuação de Sérgio Guizé, comparando-a com sua atuação em outras novelas.

MEU DEUS QUE EMBUSTE GAEL EU TE ODEIO #OOutroLadoDoParaiso — elizabeth (@protectangelina) 25 de outubro de 2017

#OOutroLadoDoParaíso Clara violentada pelo próprio marido! E não é só na ficção que isso acontece!🙈😓😓😓 pic.twitter.com/mnxCAogPwD — Rodriguinho (@RodrigodaCruz19) 25 de outubro de 2017

adblock ativo