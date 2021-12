Celulari está passando por tudo com serenidade e otimismo, diz namorada

A atriz Karin Roepke, atual namorada do ator Edson Celulari, diagnosticado recentemente com linfoma não-Hodgkin, compartilhou uma foto do casal em seu Instagram e se pronunciou sobre o caso.

"O Edson é um homem forte e equilibrado, está passando por tudo com serenidade e otimismo. Que esse tratamento seja um período de aprendizado e superação. Acreditamos que tudo é graça, tudo é bênção", comentou.

Celulari decidiu revelar o tratamento contra a doença através de uma foto publicada nas redes sociais na última segunda-feira, 20 em que aparece careca. Entre as várias demonstrações de apoio e carinho recebidas pelo ator nas redes sociais - está uma mensagem de sua ex-mulher, Claudia Raia.

"Amor dos filhos. Isso cura", postou na legenda junto a uma foto de sua filha dando um beijo na cabeça do pai, junto com hashtags em que chama o ex-marido de "guerreiro", dedica orações, e deseja que tudo dê certo para o ator. O casal se divorciou em 2010, após 17 anos de união.

