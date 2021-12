Celebridades marcaram presença no camarim de Ivete Sangalo

Uma multidão de celebridades invadiu o camarim de Ivete Sangalo enquanto a cantora se preparava para o show. Os atores Fernanda Souza, Bruno Gagliasso, Fernanda Paes Leme e Maria Paula marcaram presença, além dos cantores Luan Santana, Ana Carolina e Maria Gadú.







Do lado de dentro, Ivete conversava com o cantor Diogo Nogueira, que fez participação especial em seu show no Festival de Verão. "Essa mulher tem uma energia muito forte", disparou o sambista. Ela, por sua vez, retrucou com o bom humor habitual: "Na Bahia é assim, a gente faz a cama e ainda leva um acarajé".









