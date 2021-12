Celebridades beijam pessoas do mesmo sexo em campanha

Celebridades brasileiras participaram de ensaio fotográfico beijando pessoas do mesmo sexo em campanha para o Dia dos Namorados. As fotos foram divulgadas nesta sexta-feira, 12, e fazem parte da edição de junho da revista "Antro Positivo". O ensaio já havia sido realizado em outros anos, mas não com figuras públicas.

Defendendo a liberdade na vida e na arte, na edição de 2015, a campanha tem a presença dos atores Miguel Thiré, Julia Lund, Laila Garin, Debora Lamm e Igor Angelkorte, além da apresentadora Bianca Jahara e da ex-BBB Diana Balsini.

Veja as fotos:

