CEF encerra inscrições para projetos culturais em 7 de julho

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para projetos culturais nas áreas de música, teatro, dança, artes visuais e cinema até às 18h do próximo dia 7 de julho. Serão concedidos R$ 50 mil para projetos que visem o desenvolvimento de comunidades artesãs e à valorização do artesanato tradicional brasileiro.

Os interessados poderão se inscrever por meio do formulário eletrônico, disponível no site da Caixa. Cada proponente pode inscrever até 10 projetos, sendo que cada um poderá ser realizado em uma ou mais cidades.

No total, serão investidos mais de R$ 50 milhões para compor a programação dos trabalhos em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, de março de 2015 a fevereiro de 2016.

