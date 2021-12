Ceasinha vai ganhar uma casa de shows para 2,5 mil pessoas

O prédio da antiga Cesta do Povo que está abrigando temporariamente os comerciantes da Ceasinha do Rio Vermelho, que está em obras, vai ser demolido. Em seu lugar será erguida uma casa de shows com capacidade para 2,5 mil pessoas. O espaço, de 1,5 mil m², será construído pela cervejaria Itaipava que planeja investir R$ 9,2 milhões no empreendimento que batizará de Itaipava Hall. De acordo com o secretário da Indústria e Comércio, James Correia, a mais nova parceria entre a cervejaria e o Governo do Estado agradou muito o governador.

As obras, segundo Correia, deverão começar logo após a transferência dos comerciantes para o novo mercado, no começo de maio. Até lá, as partes envolvidas vão ajustando os termos do contrato que, por sinal, já está praticamente fechado. Segundo Gustavo Valente, diretor de negócios da Ebal, a ideia partiu do próprio Walter Farias, dono da cervejaria, depois de firmar parceria com o novo mercado como patrocinador exclusivo.

No ano passado, a Itaipava pagou R$ 10 milhões para batizar a Fonte Nova. No Carnaval, foi uma das marcas exclusivas da folia. A expectativa é que a nova casa de show seja inaugurada até o final deste ano. "Assim que derrubarmos o prédio eles começam a construção", garantiu Correia.

