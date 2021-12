CD Luar pro João marca estreia de selo fonográfico baiano

O CD Luar pro João, de Mario Ulloa, é um fenômeno. A excelência da performance estende-se, igualmente, à qualidade da gravação e ao produto final. E, milagre dos milagres: é lançado por um selo baiano.

Uma das faixas, Sonata Eroica, do compositor italiano Mauro Giuliani, faz pensar que há mesmo muito de heroísmo nesse projeto e o que ele sinaliza. No processo de gravação, os técnicos de áudio Vavá Furquim e Beto Santana decidiram criar o selo fonográfico Tupynambá para gravar música sinfônica, de câmara e instrumental produzidas na Bahia.

Furquim, que trabalha com sonorização desde 1975 (e na mixagem dos shows de Caetano Veloso há 23), diz que essa cena musical agora está em evidência. No mês passado, nove compositores baianos foram premiados na XX Bienal de Música Contemporânea.

O projeto Neojiba, para ele, representa um "exemplo de transformação" e a criação da Rádio Vida FM também aponta para uma abertura. "Acho que a Bahia está fazendo um resgate dessa musicalidade que foi praticamente destruída durante um tempo", diz Vavá.

O "estrondo mercadológico" da axé music, a seu ver, fez com que muitos músicos passassem a tocar o gênero e os que faziam música instrumental quase pararam de trabalhar.

"Agora que o axé se firmou, a gente está vendo que existe espaço para muitos outros mercados. Temos muitos compositores e estamos interessados em fazer essa musicalidade chegar ao público", afirma.

Sócio de Vavá, Beto Santana acredita que esta cena existe desde a época do reitor Edgard Santos, nos anos 1950: "É por causa desse cidadão e aos músicos e professores Koellreutter, Ernst Widmer e Lindembergue Cardoso que isso pode acontecer hoje. O grupo de compositores de música para orquestra da Ufba e os contemporâneos deles continuam aí, como Paulo Lima e Wellington Gomes".

Um sonho

Para Mario Ulloa, o Tupynambá tem uma dimensão simbólica: "Vejo o selo como um sonho nosso de retomar um caminho. Sou deste lado de acreditar que as coisas vão melhorar e estão melhorando", diz Ulloa.

O violonista, que é professor da Escola de Música da Ufba, aponta a o caráter "incansável" da Emus: "Muitos baianos não sabem que a Bahia tem mais de 45 prêmios de ex-alunos e alunos em concursos nacionais e internacionais".

Na esteira do disco Um Luar pro João, que contou com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, o selo já gravou um álbum do Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia, o Gimba. Os sócios estão com um CD do Madrigal da Ufba na fábrica e finalizam o da Orquestra de Violões da universidade.

"Isso existe aqui há muito tempo, a questão é que parou-se de noticiar. O axé tem seu espaço, mas as outras expressões têm que ser valorizadas também", defende Beto.

Para ele, o selo não tem a ver com idealismo. "Quero vender os discos. Disse para os meninos do Gimba: eu não sei como vou fazer, mas vou vender esse disco de vocês para o Japão. Isto aqui o mundo tem que conhecer. Espero que os discos ganhem o mundo para que essa música se fortaleça".



Mas outros projetos extrapolam os núcleos da universidade. Os sócios estão pensando em álbuns solo de violão e voz de Xangai e Roberto Mendes, e um projeto individual do saxofonista Rowney Scott.

A nota dissonante, no entanto, cabe aos trâmites para o financiamento. "Se fosse axé, já teríamos dinheiro. Música sem conteúdo pra nego tomar cachaça tem de monte aí, quero música que me diga alguma coisa", afirma Beto.

Caleidoscópio sonoro

A intenção de Mario Ulloa no álbum Luar pro João é aproximar os ouvintes de um repertório que raramente as pessoas têm acesso. Ele faz um panorama do violão desde a Renascença, com uma música de 1536 (Canción del Emperador, de Luys de Narváez), passando pelo barroco, romantismo e outros estilos, até chegar ao início do século 20, com Hommage pour le Tombeau de Claude Debussy, de Manuel de Falla y Matheu.

Os compositores são de diversas nacionalidades, como os espanhóis Francisco Tárrega (Capricho Árabe) e Isaac Albéniz (Astúrias), o inglês John Dowland, o alemão J.S Bach (Chaconne), entre outros.

O repertório revela a diversidade de estilos que ele buscou, inspirado no clima dos saraus que o empresário da área de sonorização João Américo (ex-sócio de Vavá) promove em casa e a quem o disco é dedicado.

Luar pro João é o 8º álbum do músico costarriquenho que mora há 23 anos na Bahia. Brinca que já é "de maior" e se considera um "baiano genérico". É mais. No ano passado, recebeu o título de Cidadão Soteropolitano. Em 2007, foi distinguido com a Medalha 2 de Julho.

adblock ativo