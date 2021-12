Cavalo morde Dudu Pelizzari em "A Fazenda 3"

O peão Dudu Pelizzari foi mordido por um cavalo neste domingo durante uma tarefa do programa "A Fazenda 3", da Rede Record. Antes de alimentar os animais, Dudu acariciava um cavalo, quando foi atacado pelo bicho. A mordida foi de raspão e não machucou o rapaz.







Carlos Carrasco, que supervisionava a tarefa, pediu que o peão ficasse calmo e não reclamasse tanto. Carrasco ainda deu uma dica para Dudu evitar novos problemas com os cavalos. "Sempre fale com um tom de voz mais calmo quando estiver perto dos animais. Assim você evita de estressá-los".









