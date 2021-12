Cauã Reymond se irrita com Sílvio Santos, diz coluna

O ator Cauã Reymond, namorado da atriz e ex-BBB Grazi Massafera, teria ficado irritado com Sílvio Santos em uma gravação realizada no SBT para premiar os destaques dos meios de comunicação no Troféu Imprensa. As informações são da Coluna Zapping, assinada por Alberto Pereira Jr, na Folha de São Paulo.

De acordo com o colunista, o ator ficou chateado quando o dono do SBT perguntou se ele namorava uma ex-participante do reality show da Rede Globo. "Ah, ela é ex-BBB, né? Como você conseguiu ficar com ela?", questionou Sílvio, com ironia.

Cauã Reymond fingiu não se importar com o comentário de Sílvio, mas, nos bastidores foi diferente. Segundo o colunista, o galã se queixou do empresário logo depois que saiu do palco. "Poxa, vim até o SBT para o Silvio ficar me sacaneando?", disse o ator, premiado por sua atuação na novela A Favorita, exibida na Globo em 2009.

