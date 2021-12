Cauã Reymond é submetido a cirurgia em São Paulo

Cauã Reymond foi submetido a uma cirurgia na manhã desta terça-feira, 22, em um hospital de São Paulo, segundo informações publicadas no Uol. O ator, que interpreta o ciclista Danilo na novela global “Passione”, teve que fazer a operação por conta de uma lesão que sofreu na região do quadril.



O procedimento médico já foi realizado e o ator passa bem. Ele receberá alta nesta quarta-feira, 22, quando retoma as gravações da trama de Sílvio de Abreu.

