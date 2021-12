Castelo Garcia DÁvila recebe a exposição "Raízes"

Clique aqui e confira outras exposições em cartaz

A mostra "Raízes", do artista plástico Cesar Oliver, será aberta à visitação pública a partir de 27 de junho no Castelo Garcia D'Ávila, localizado em Praia do Forte. Produzida a partir de raízes e troncos de árvores e pinturas em alto relevo sobre telas de madeira, a exposição deve reunir 50 obras e ficará em cartaz até 26 de julho. A entrada é gratuita.

Ex-executivo e autodidata, Cesar Oliver utilizou matéria-prima de coqueiros e árvores nativas da região de Diogo, localizada no Litoral Norte, para compor o seu trabalho. Todo o material foi recolhido pelo artista após descarte feito pelo próprio processo de evolução das plantas, sem agredir o meio ambiente.

Oliver se dedica à arte plástica há dez anos, quando resolveu fazer um retiro espiritual em busca da cura de uma cegueira traumática. Ele diz que estava cansado da rotina de estresse e pressão e resolveu se aproximar mais da natureza, buscando paz e inspiração em Diogo, onde mora atualmente.

| Serviço |



Exposição Raízes

Onde: Castelo Garcia D'Ávila, Alameda do Farol, Praia do Forte – Mata de São João

Quando: de 27 de junho a 26 de julho, das 9h às 17h30 (todos os dias da semana, de segunda a domingo).

Quanto: Entrada gratuita

