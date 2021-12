Casseta & Planeta grava novo programa para emissora de televisão

A equipe do “Casseta & Planeta” gravou na última segunda-feira, 22, um programa piloto para a estreia na emissora da RedeTV!. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, as negociações ainda estão sendo avaliadas e ainda não há data definida. No entanto, o novo “Casseta” deve ficar com o horário nobre do canal.

Responsável pelo planejamento da nova grade da RedeTV!, Ricardo de Barros tem como foco este ano, apostar nas áreas de entretenimento e humor na programação da emissora.

adblock ativo