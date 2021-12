Cascadura lança documentário sobre álbum Aleluia

A banda Cascadura vai lançar na segunda-feira, 19, o documentário #AleluiaCASCADURA, que contará com sessões de gravação do álbum Aleluia, depoimentos dos envolvidos, cenas de shows e imagens de Salvador. O download poderá ser feito gratuitamente no Portal da MTV.

Dirigido por Fábio Cascadura e Léo Monteiro, o documentário revela os bastidores da produção e apresenta falas do quarteto responsável por Aleluia, Fábio Cascadura, Thiago Trad (baterista), andré t (produtor) e Jô Estrada (coprodutor), além de depoimentos de convidados do projeto como Letieres Leite e Gabriel Guedes (Orkestra Rumpilezz) e Jajá Cardoso (Vivendo do Ócio). "Decidimos fazer o documentário para poder passar um pouco mais da nossa perspectiva sobre o processo criativo que levou à realização do Aleluia.", explica Fábio.

O álbum Aleluia foi um dos cinco finalistas da categoria Melhor Disco na 18ª edição do Video Music Brasil (VMB), da MTV Brasil.

