Cascadura faz shows gratuitos no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A Cascadura volta aos palcos neste mês com apresentações gratuitas no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O grupo fará shows sempre aos domingos, às 17h, e em cada dia terá um convidado especial.

| Serviço |



Cascadura - Projeto Sanguinho Novo

Onde: Largo Tereza Batista – Pelourinho

Quando: Dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro, às 17h

Quanto: Entrada gratuita

Mais informações: www.sanguinhonovo.com



adblock ativo