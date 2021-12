Cascadura faz show em Cajazeiras

Soteropolitana, da banda Cascadura, diz muito sobre a aniversariante da semana: "Mãe do Rio, irmã da Louisiana/ Fortaleza lusitana, erguida aqui a mando do rei / No seu brilho, primeiro ela chama/ Depois vibra, empena, engana, brindando os seus filhos da vez...".

É assim que a banda festeja os 465 anos de Salvador, em show que será realizado neste sábado, 29, em Cajazeiras, no mesmo dia em que também se apresentam o roqueiro Marcelo Nova e o reggae do Adão Negro, a partir das 19h.

O show, liderado pelo vocalista Fábio Cascadura, será voltado para seu último disco, Aleluia, que fala justamente sobre a cidade. "Será uma apresentação sobre esse disco, sobre a cidade de Salvador. Será um show especialíssimo para celebrar o aniversário dessa cidade na qual temos a maior alegria de viver e da qual sentimos muito orgulho de fazer parte", conta Fábio.

Inclusão

O vocalista da Cascadura também festeja a inclusão do rock nas comemorações da data, destacando que esse é um ritmo que tem íntima relação com a formação musical da cidade.

"Ter o rock inserido na celebração de aniversário da cidade mostra justamente essa pluralidade, essa possibilidade que a cidade oferece de ter uma série de ritmos. Tem tudo a ver o rock estar inserido na celebração do aniversário de Salvador, até porque é uma manifestação que está presente há muito tempo", destaca o vocalista.

Fábio lembra que, "lá nos anos 1950, o rock já se manifestava com Raulzito (Raul Seixas) e outros artistas. Durante esses 60 anos, podemos dizer que o rock sempre esteve envolvido na cultura da cidade. Não é um organismo estranho; é um organismo que faz parte da cultura de Salvador".

Nesse aniversário, três endereços da capital baiana serão celebrados de modo especial pela banda: a Cidade Baixa, o Rio Vermelho e o Pelourinho.

"A Cidade Baixa foi onde a banda se formou. É um lugar pelo qual temos um carinho todo especial; e o Rio Vermelho é um bairro que abriga tantos shows de rock e a Cascadura sempre atuou nesse que é um espaço democrático para a manifestação da sua música. O Pelourinho também, que é um lugar de grande encontro de possibilidades culturais", observa Fábio.

