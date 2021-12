Cascadura das Antigas chega à última edição

O show Cascadura das Antigas chega à sua última edição dia 26 de setembro, sábado, no Portela Café (Rio Vermelho), às 22 horas. Dessa vez, o grupo baiano Cascadura celebra o disco Entre!, o segundo da carreira de 23 anos da banda.

Lançado em 1999, o trabalho traz no repertório canções como Mesmo Sem Merecer e Só Procurava Alguém. O show comemorativo no Portela Café conta com a participação dos músicos Paulinho e Ivan Oliveira e o guitarrista Ricardo "Flash" Alves. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda na Companhia da Pizza (Rio Vermelho).

