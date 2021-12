Casa do Rio Vermelho realiza oficinas de Bonecas de Abayomi

Em comemoração ao mês das mães, a Casa do Rio Vermelho traz para seus visitantes, oficinas para fabricação de bonecas Abayomis com a museóloga Anna Luísa Santos de Oliveira. As oficinas serão realizadas de 11 a 14 de maio no espaço do Memorial.

Segundo a coordenadora geral do Memorial, Juciara Melo, esta é uma oportunidade para um encontro lúdico para falar sobre a importância da participação da mulher negra nos espaços de construções sociais tendo como guia as personagens femininas de Jorge Amado.

Ainda de acordo com a Juciara, para participar das oficinas, os visitantes da Casa, pagam apenas o valor do ingresso que custa R$ 20 (inteira) e R$10 (meia) para estudantes e pessoas a partir de 60 anos de idade. O material completo para a fabricação das bonecas será fornecido pelo Memorial.

Você já conhece a preciosa bonequinha Abayomi?

Sem costura alguma, feitas apenas com nós ou tranças, as Abayomis não possuem demarcação de olho, nariz nem boca, isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. A história dessas bonecas nasceu na dor das viagens a bordo dos tumbeiros – (navios de pequeno porte que realizavam o transporte de escravos entre África e Brasil). Para acalentar seus filhos durante as terríveis travessias as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e com eles criavam pequenas bonecas que serviam como amuleto de proteção. Na maioria das vezes era o único brinquedo, ligando aquelas crianças à sua ancestralidade. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa ‘Encontro precioso’, em Iorubá.

As oficinas tem faixa etária a partir de 9 anos, com limite de 20 pessoas por oficinas que está dividida entre os horários das 10h e às 14h. As inscrições já podem ser feitas a partir desta quinta-feira, 4, pelo telefone (71) 3333-1919.

