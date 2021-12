Casa do cineasta Glauber Rocha será tombada

A casa onde nasceu o cineasta Glauber Rocha ( 14 de março de 1939) , localizada na cidade de Vitória da Conquista, distante a 517 km de Salvador, será tombada como patrimônio municipal. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira, 1º, pelo secretário de comunicação, Ernesto Marques, durante a edição do EsArte.

O evento, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), por meio da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESA-BA), aconteceu na Sala de Arte do Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, na capital baiana, e contou com as presenças de advogados, autoridades políticas e conselheiros.

