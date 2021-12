Casa de Jorge Amado festeja nascimento do escritor

Os 103 anos de nascimento de Jorge Amado estão sendo comemorados neste mês com uma programação especial na Casa do Rio Vermelho, local onde o escritor viveu com a esposa, Zélia Gattai.

Além do cenário permanente da casa que remete à vida do casal, as pessoas que visitarem o memorial até o dia 31 de agosto poderão assistir a apresentações musicais, rodas de capoeira, além de participar de um curso de fotografia.

Nesta segunda-feira, 10, na data exata do aniversário de Jorge, os artistas Guida Moira e Ulisses Castro realizaram um happy hour musical na varanda do espaço, como parte da celebração do dia.

"É uma emoção ímpar estar aqui. Nós trouxemos em forma de música recordações das obras dele, boas lembranças daquela Bahia que ele traçou para a gente", contou Ulisses Castro.

Guida Moira também relatou a sua emoção de participar da homenagem: "Realmente é uma honra para mim. Às vezes esquecemos o quanto a nossa cultura é valiosa. Jorge Amado foi uma das pessoas que mostraram para o mundo o quanto é rico ser baiano".

Recital

Os escritos de Jorge Amado também foram lembrados pelo autor Marcelo Praddo, por meio de um recital que contava a vida íntima dele.

"É uma carta que ele mesmo escreveu respondendo a perguntas sobre seus personagens criados, contando sua relação com o candomblé e a forma como a Bahia inspirou as suas obras", disse Marcelo.

A casa do Rio Vermelho é aberta de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 a meia, para estudantes e pessoas a partir de 60 anos.

"Além das comemorações em homenagem ao aniversário de Jorge, o museu em si é algo fantástico. É uma viagem que remete às nossas raízes", contou o visitante Tiago Lima.

<GALERIA ID=17631/>

<GALERIA ID=19607/>

adblock ativo