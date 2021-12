Casa de Cultura dos Idosos é inaugurada no Pelourinho

Na quarta-feira, 4, a Secretaria de Cultura da Bahia, por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias, promoveu a entrega da Casa de Cultura dos Idosos. O imóvel, localizado no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, em Salvador, passou por requalificação através de parceria com a CONDER e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural.

Estiveram presentes na inauguração a secretária de Cultura, Arany Santana; o secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; Carlos Martins; o diretor do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), André Reis; o diretor da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo; a vereadora Marta Rodrigues; o coordenador técnico da Conder, Querubim Lemos; e o artista Joaquim Assis, diretor e fundador do Eterna Juventude, grupo com mais de 20 anos de atuação junto ao público idoso.

A Casa de Cultura vai oferecer oficinas de dança, teatro e artesanato para idosos, além de proporcionar a participação em manifestações populares, como o 'Terno de Reis' e o 'Samba de Roda'. Propostas de atividades a serem desenvolvidas no espaço dos Idosos podem ser apresentadas ao CCPI.

A aposentada Leni Maria Gonçalves, de 85 anos, membro fundadora do grupo Eterna Juventude, comemorou a novidade. “Estamos felizes e com o coração em festa com esse grande prêmio que estamos recebendo, é a realização de um sonho. Atividades como as que vão ser feitas aqui contribuem muito para a qualidade de vida da pessoa idosa, nossa auto-estima vai lá pra cima".

O Eterna Juventude tem a sua atual sede na Rua dos Bandeirantes, e será o primeiro grupo residente da Casa de Cultura dos Idosos, onde desenvolverá parte de suas atividades.

