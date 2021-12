Casa de Cultura dos Idosos é inaugurada no Pelourinho

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 4, a Casa de Cultura dos Idosos, localizada em um imóvel no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o espaço passou por requalificação.

Estiveram presentes na inauguração autoridades como a secretária de Cultura, Arany Santana; o secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; Carlos Martins; o diretor do CCPI, André Reis; o diretor da Fundação Pedro Calmon (FPC), Zulu Araújo; o coordenador técnico da Conder, Querubim Lemos; e o artista Joaquim Assis, diretor e fundador do Eterna Juventude, grupo com mais de 20 anos de atuação junto ao público idoso.

“Elas foram a nossa inspiração para desenvolver este projeto. São as guardiãs da nossa história, de nossas memórias, cantigas, saberes e fazeres, que com tanto já contribuíram e ainda tem muito mais a dar. Só temos a agradecer neste dia simbólico, de Santa Bárbara, com a certeza de que essa casa está abençoada pelos ventos de Oyá!”, comemorou Arany Santana.

Além de proporcionar a participação em manifestações populares, como o Terno de Reis e o Samba de Roda, o espaço vai oferecer oficinas de dança, teatro e artesanato para idosos.

