Casa Cor será em setembro no estacionamento do Iguatemi

Os 4,5 mil metros quadrados do estacionamento D7, no terceiro piso do Iguatemi, será transformado numa enorme casa com 42 ambientes. O local abrigará a edição 2013 da Casa Cor Bahia, que este ano chega a sua 19ª edição. O acordo entre a superintendência do shopping e a empresária Luizinha Brandão, que comanda a mostra de decoração, vem sendo mantido em sigilo. As partes envolvidas não confirmam a parceria, mas o projeto master (que compreende toda a ocupação e divisão dos espaços) já está sendo finalizado pelo escritório do arquiteto Ruy Espinheira. A coluna apurou que a venda dos espaços aos arquitetos acontecerá no começo de junho. No mês seguinte, os profissionais encaram as obras a tempo de concluí-las no começo de setembro, quando a mostra será aberta ao público. O evento envolve milhões de reais e empresas dos segmentos da construção, decoração e arquitetura. A média de investimento por arquiteto ultrapassa a casa dos R$ 100 mil. Os mais renomados costumam ser bancados pelas marcas que ajudam a vender.

Debate

Alguns dos temas polêmicos que estão na pauta do dia, como a mudança da maioridade penal, a corrupção transnacional e a queda de braço entre os poderes Judiciário e Legislativo, deverão ser debatidos pelos ministros José Eduardo Martins Cardoso (Justiça), Carmen Lucia Antunes Rocha (STF) e o baiano Jorge Hage (CGU), durante o Congresso Brasileiro de Direito do Estado, que acontece entre os dias 22 e 24 de maio, no Othon Palace, em Ondina.

Novas famílias pela ótica da meninada

Os novos arranjos familiares serão discutidos pelos alunos do Colégio Miró. A proposta de Maria Clara de Mello Coelho e Maria Cândida Fontes de Mello de Muzzio, diretoras da escola, é que a meninada expresse sua compreensão sobre o tema através de pinturas, esculturas e produções plásticas. O resultado do olhar desses pequenos artistas sobre a temática vai virar uma exposição que será aberta no dia 6 de junho, das 17h30 às 19h30, no Cabaret dos Novos, no Teatro Vila Velha.

Em busca de novos talentos artísticos

Paulo Borges (SPFW), o estilista Ronaldo Fraga e o diretor de teatro e TV João Falcão comandam, nos dias 24 e 25, um dos maiores festivais de incentivo a talentos criativos de todo o Brasil, o Movimento HotSpot, no Teatro Vila Velha.

Dia Nacional do Café será comemorado

Um café da manhã, na Tortarelli Pituba, na próxima sexta-feira, 7h30, vai marcar o Dia Nacional do Café. João Lopes e Silvio Luis Leite, da Assocafé e Centro de Comércio, respectivamente, brindarão os convidados com grãos do BBC Café Gourmet.

Visa lança novo produto no Amado com concerto de João Carlos Martins

Os salões do Amado, na Contorno, serão o palco da festa que a Visa está preparando para esta quarta-feira. O evento, só para convidados, marca o lançamento do Visa Infinite Experience, um programa de reconhecimento para os seletos portadores do cartão, exclusivo para o público de altíssima renda. O maestro João Carlos Martins preparou um concerto especial para a noite. Salvador será a segunda capital a receber o evento. O primeiro foi em Recife, no início do mês.

Férias no Brasil

O ministro de Educação de Angola, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento - com parte do seu staff -, veio conhecer o programa educacional da Fundação Odebrecht. Ontem, a equipe do governo angolano seguiu para Costa do Sauipe, onde passa o final de semana descansando.

Gil e Orquestra

Gilberto Gil está rodando o Brasil com uma série de concertos com a Orquestra Sinfônica da Bahia. O evento acontece hoje no Vivo Rio, na Praia do Flamengo. A boa notícia é que o concerto será reapresentado no TCA, nos dias 13 e 14 de junho, na Copa das Confederações.

Márcia Meccia assina projeto da Pink

A arquiteta será a autora do projeto da boate Pink Elephant, que será aberta em julho, no Pestana. Meccia planeja mudar completamente a decoração do lugar e eliminar qualquer resquício do Club Ego, que, por sinal, fecha em junho para a grande reforma

Boate do Pestana ganha nova sócia

E por falar na família Meccia, a promoter Rafaela será sócia de Rodrigo Palhares na Pink Elephant. Pelo acordo firmado entre os dois, Meccia ficará seis meses à frente da casa cuidando do marketing e promoter. Depois, é só alegria e os lucros.

Red River Café é aberto com Melodia

Quem foi à inauguração do Red River Café, na terça-feira, foi surpreendido com um belíssimo show de Luiz Melodia. Márcio Closs, Lilian e Alexandre Pauperio fizeram as honras da casa e prometeram outras surpresas no novo espaço gastronômico.

Duas linhas

Sergio Arno

Livro do chef do La Pasta Gialla, na Pituba, ganhou a 2ª edição

Max Gehringer

Faz palestra na Faculdade Ruy Barbosa, dia 27, às 20 horas

