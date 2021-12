Casa Cor propõe um olhar transformador

No princípio de tudo, era um estacionamento: as linhas amarelas delimitando o espaço dos carros, o concreto espalhado por todo canto. Depois de projetos, cores e móveis arrastados para lá e para cá, o estacionamento D7 do Iguatemi virou a Casa Cor Bahia 2013, que abriu as portas nesta segunda, 23, para imprensa e convidados.

Com o tema Um Olhar Muda Tudo, a 19ª edição do evento apresenta tendências e ideias em 36 ambientes, que ocupam uma área total de 4 mil e 700 metros quadrados. Franqueada da Casa Cor Bahia, Luisinha Brandão estava satisfeita. "Quando vi tudo pronto, comecei a chorar como se fosse a primeira vez", diz.

Cristina Ferraz, diretora de relacionamento da Casa Cor, também gostou. "É possível reconhecer uma raiz baiana nessa edição. O importante de um evento é isso, ter alma".

Tendências

Na maioria dos espaços criados para a Casa Cor deste ano, o predomínio foi dos tons terrosos e do branco. O mobiliário seguiu tendências mais clássicas, e o tom contemporâneo ficou por conta dos objetos. Entre os materiais, vidro e madeira estão na lista dos favoritos.

O cantor Gilberto Gil foi homenageado com a sala de jantar projetada pelas irmãs Ana Cláudia e Ana Paula Nonato. No centro da mesa está uma joia-escultura de Nádia Taquary.

Em sua oitava participação na Casa Cor, Adelia Estevez apostou em louça e na combinação entre branco e rosa para compor a Copa/Cozinha da Casa de José. "Tudo aqui é de verdade. Nos armários, tem feijão, arroz e farinha. Não é assim que funciona?", ela brinca.

Outro espaço no qual o rosa aparece é a suíte da filha, de Rogério Menezes. A cama de aço inox propõe uma quebra interessante para o ambiente luxuoso e clássico. "Foi um desafio para mim. Todo mundo me considerava moderno".

Emoção

A noite foi de surpresa para o cantor Luiz Caldas. Para ele, a estrela foi o filho Aiac Caldas, que, junto com Gabriel Moreno, concebeu a Copa/Cozinha da Casa de João. "Está linda. Já vi que minha casa vai ficar assim também", disse Luiz, contente.

O ambiente é um dos mais contemporâneos do evento, e combina confortáveis poltronas de animal print, pop art de Andy Warhol e galinhas de cerâmica. Tudo na medida.

Boa surpresa

Quem também imprimiu a influência da pop art no trabalho foi Ruy Espinheira, masterplan desta edição da Casa Cor. O Loft de Robinson, assinado por Ruy e com produção de Erich Alves, é uma das mais agradáveis surpresas do evento.

Ousado e contemporâneo, o loft coloca o mobiliário a serviço do dono: a cama vibra para garantir um sono revigorante, as cortinas fecham automaticamente e a mesa de cabeceira abre as gavetas a partir de comandos de botões.

O espaço também contrapõe uma motocicleta a uma poltrona Charles Eames, mas a grande ousadia mesmo está no banheiro de paredes transparentes, no formato de um cubo e de cor laranja. "O ar condicionado também tem uma novidade: todos estão escondidos por telas de Ronald Lago", afirma Ruy.

