Casa Cor comemora 20 anos em casarão histórico

Uma pena que a tarde de sábado tenha sido de tempo nublado. Um dia ensolarado teria deixado ainda mais deslumbrante o cenário escolhido para a vigésima edição da Casa Cor Bahia, instalada na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

A mostra foi apresentada para imprensa e convidados ainda em meio aos preparativos finais. Espera-se que esteja tudo pronto até amanhã, quando as portas serão abertas para o público.

Quem atravessar o grande portão de ferro que guarda o prédio datado do século XIX, verá 39 diferentes ambientes montados em cinco diferentes espaços.

De volta à casa

"Para nós foi um achado. Tivemos muita dificuldade porque praticamente não existem mais casas em Salvador, tudo virou prédio. Pela primeira vez tivemos que pagar corretagem e aluguel", conta Luisinha Brandão, franqueada da mostra na Bahia.

"Como são 20 anos, queríamos fazer um evento marcante. E sabemos que isso depende muito de onde ele acontece. Voltamos ao conceito de casa", completa Chico Brandão, filho de Luisinha e também franqueado local.

Fazem parte da mostra quartos, lofts, banheiros, varandas, studios e livings, idealizados por um total de 59 profissionais. O masterplan - estudo de ocupação da área - é de Eliane Kruschewsky.

Vista para a baía



Em torno da piscina que se forma um dos lugares mais agradáveis da casa, com direito a vista para a baía de Todos-os-Santos.

O arquiteto e urbanista Eliezer Ferreira Cruz e a paisagista e designer de interiores Tatiana Mandelli se uniram para criar diferentes espaços de convivência em um só. Azul e prata são as cores predominantes em torno da piscina, que traz no centro uma imagem de Iemanjá do artista plástico Willy Venezuela.

A área ao ar livre contrasta com cômodos como o Mirante da Mangueira, da designer de interiores Daniela Lopes. "É uma mistura do clássico com o contemporâneo. A ideia foi criar um espaço suntuoso e, ao mesmo tempo, convidativo e acolhedor".

Bem ao lado está o Mirante do Sapotizeiro, de Rogério Menezes. O arquiteto se valeu de materiais como madeira, fibras naturais, linho, palha e couro para promover o diálogo entre o ambiente interno e a vegetação que cerca a casa.

"Mas nossa intenção não foi fazer nada regional. É um ambiente internacional, que aposta em linhas retas e contemporâneas", conceitua.

Livro e lounge



Como de costume, há ainda um espaço gourmet, que está dividido em dois ambientes. Um foi projetado para receber a Pizzaria da Chapada. O outro, a doceria Ganache.

Da pizzaria, dá para ver outro destaque desta edição, um painel de 350 metros quadrados assinado por Bel Borba. A pintura, maior já feita pelo artista, está no terraço de uma das edificações da Chácara Baluarte.

Lusinha Brandão lembra que Bel Borba participou da primeira Casa Cor Bahia, há 20 anos, dando seu toque de arte à bilheteria. Esse e outros fatos estão registrado no livro Histórias da Casa, de sua autoria.

Este ano, além da casa montada no Santo Antônio Além do Carmo, o público pode visitar o Lounge Casa Cor Outdoor, da arquiteta Ana Paula Magalhães, no shopping Iguatemi.

