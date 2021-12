Caruru da Unegro chega a 18ª edição no 2 de Julho

A 18º edição do caruru da União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro) acontece nesta terça-feira, 2, a partir das 12h, na rua Frei Vicente, no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O caruru será vendido a R$ 20 o prato.

O tema deste ano é 'Mulheres na Independência: Vozes da Resistência' e tem objetivo de destacar o protagonismo feminino nas lutas pela Independência.

Além da comida, o evento vai contar com show dos grupos ABC do Samba, formado só por mulheres; Tambores de Búzios, com participação das cantoras de blocos afro; e Catadinho do Samba.

adblock ativo