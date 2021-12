Cartunista Henfil completaria 70 anos nesta quarta

Nesta quarta-feira, 5, um dos maiores cartunistas brasileiros faria 70 anos. Nascido Henrique de Sousa Filho em 5 de fevereiro de 1944, Henfil deixou vasta obra multimídia, incluindo cartuns, HQs, livros, esquetes (TV Homem, do programa TV Mulher) e até um longa-metragem (Tanga: Deu no New York Times?, de 1987), escrito, dirigido e protagonizado pelo próprio. Para marcar a data, o Instituto Henfil e a ONG Henfil Educação e Sustentabilidade promovem hoje uma mesa redonda com Paulo Betti, Sérgio Cabral e Tárik de Souza no Museu da República (RJ).

