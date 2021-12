"Cartas Portuguesas" estreia no Teatro Gamboa Nova

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro

A atriz Maria José de Abreu (Volpone/ Comédia do Fim) faz sua estreia solo no teatro com a peça “Cartas Portuguesas”, que entra em cartaz no dia 4 de fevereiro no Teatro Gamboa Nova, localizado na Cidade Baixa. Dirigida e adaptada por Cristina Dantas, a montagem será apresentada todas as sextas-feiras e sábados de fevereiro, sempre às 20 horas.



A montagem é inspirada em cinco correspondências seculares, atribuídas à freira Mariana Alcoforado (1640-1723) e destinadas ao Cavalheiro De Chamilly, oficial do exército francês que serviu em Portugal. O texto destaca temas como solidão, agonia amorosa e um romance mal-aventurado.

