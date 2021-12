Carta de gravadora rejeitando U2 cai na web

Uma carta da gravadora RSO Records rejeitando a iniciante banda U2 em 1979 foi publicada na internet. Ainda iniciando nos palcos, a banda irlandesa ouviu um "não" da empresa em carta enviada

"Obrigado por enviar sua fita do U2 para a RSO. Nós ouvimos com atenção, mas não sentimos se adequado para a gente atualmente. Nós desejamos sorte em sua futura carreira", diz o executivo da gravadora Alexander Sinclair. Enquanto o U2 se consagrou como uma das maiores bandas do mundo, a gravadora fechou as portas em 1981.

