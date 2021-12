Carreira solo de Saulo se inspira na música percussiva

Saulo abriu asas sobre a Bahia. Com seu jeito de menino, sorrisão no rosto, chinelo no pé, o cantor se lançou com sucesso no primeiro voo solo da carreira: a gravação do CD e DVD Saulo ao Vivo, na Concha Acústica, nos dias 6 e 7 de abril deste ano - com ingressos esgotados nos dois dias.

O material ficou pronto este mês, com direito a show de estreia (com exibição do DVD), aberto ao público, no dia 12 de novembro, na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico. O lugar foi muito bem escolhido para atender a uma das demandas de Saulo, que é estar mais acessível e se aproximar do público.

"Eu quis fazer algo mais artístico, expor em um lugar bonito. Também criei uma espécie de mob, se as pessoas passassem por lá e gostassem, poderiam ficar. Se não gostassem, iam embora", explica o músico. "Talvez isso tenha a ver com o que eu chamo de um projeto do povo para o povo", acrescenta, sem deixar de ressaltar o teor popular do seu som, fincado na música percussiva baiana.

Música negra

Grande musa inspiradora, a cultura negra é reverenciada nas letras, nos cumprimentos e nos arranjos, que marcam o trabalho. Na abertura do DVD, a boca de Aloísio Menezes, projetada em video mapping, interpreta o texto Somos a Bahia, escrito por Saulo. "Somos pretos e cantaremos nossa cor" é a mensagem que ele envia para os espectadores e espalha pelas composições.

O mote de Somos a Bahia foi o encontro casual com uma enfermeira negra, que, com grande desconfiança, fez um elogio ao cantor. "Um dia eu fui tirar sangue e uma enfermeira olhou para mim e disse: eu não gosto de branco, mas eu gosto de você porque você canta minha cor. A música e a arte transcendem essa besteira que é cor da pele".

Para Saulo, a relação com a matriz africana veio através da capoeira e da presença do mestre Neneu em sua vida. "Seu mestre de capoeira é também seu educador. Neneu foi o primeiro cara que eu respeitei como meu pai". Quando ainda morava em Amaralina, ele participou durante nove anos das rodas da Associação de Capoeira Filhos de Bimba.

Da prática do esporte veio o interesse pelo ritmo. Com o passar do anos, ele acumulou influências da música baiana, principalmente do que foi feito com o axé anos atrás. "Eu não faço nada novo. O que eu faço é reinventar tudo que já foi feito e bem feito por Lazzo, Ilê Aiyê, Olodum, Gerônimo e Luiz Caldas", afirma.

Repertório

No período de ensaio, antes das gravações, Saulo passou um mês com a banda em uma casa alugada em Itapuã. "Praticamente todo mundo ficou morando lá, a gente passava o dia todo, só voltava para dormir", diz. Muitas das canções reunidas no disco surgiram a partir da convivência com os músicos, que o acompanham há sete anos - alguns desde o início da carreira com o Chica Fé.

O repertório une fragmentos do álbum Conexão Nagô Rede Tambor (CNRT), último CD com o Eva, vencedor do Prêmio da Música Brasileira, faixas inéditas, entre elas destaque para Raiz de Todo Bem, e versões de Adriana Calcanhotto (Esquadros) e Edson Gomes (Ginga do Reggae).

Com direção artística de Elísio Lopes Jr., o show foi dividido em três blocos: Bárbaro, que exalta a origem, o sotaque e as gírias baianas; Doce, que reúne as composições de amor; e Nego, com faixas mais agitadas e dançantes. O DVD também contou com a participação de Davi Moraes, Ivete Sangalo, Cesinha e Alexandre Carlo.

Para o verão, Saulo planeja um projeto que deve acontecer aos domingos (ainda sem data definida), uma vez por mês, no Parque da Cidade. Ele também é uma das atrações confirmadas no Festival de Verão e vai desfilar com os blocos Cerveja & Cia e Coruja. O trio sem cordas, que ele puxava há dois anos com o Eva, está na programação do circuito Campo Grande.

