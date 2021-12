Carnaval terá mais de 50% dos blocos sem corda

O folião pipoca de Salvador já tem motivo para se animar com o Carnaval 2016. Segundo o prefeito ACM Neto, haverá mais blocos sem corda no próximo ano. "Teremos muitas mudanças em relação às últimas festas, mas, a principal delas, é que mais de 50% das atrações devem se apresentar sem cordas", disse na manhã desta terça-feira, 27, no Fórum Agenda Bahia, no auditório da Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia).

Ainda em sua palestra, ACM Neto disse que o Réveillon será a maior festa de fim de ano do país e que a taxa de ocupação hoteleira vai superar os 90%. O Réveillon de Salvador começa no dia 28 de dezembro, com as apresentações do Ilê Aiyê, Jota Quest, Saulo, É o Tchan e Pablo.​

ACM Neto vai apresentar mais sobre o Carnaval de Salvador em um evento em São Paulo no final de outubro.

