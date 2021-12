Carnaval terá encontro de trios na Barra e grande baile na Praça Municipal

O Carnaval deste ano terá algumas novidades para os foliões. A primeira, anunciada pelo prefeito ACM Neto, na manhã desta terça-feira, 17, será um grande encontro de trios na Barra, na quinta de Momo, após o desfile do último bloco.

>> Pré-carnaval: Furdunço e Fuzuê vão ocupar a Barra

Outra inovação, ainda no circuito Dodô, será um palco montado para shows de grandes artistas. As atrações, no entanto, ainda são mantidas em segredo. As apresentações por lá começarão a partir do dia 23, após a saída do último trio.

Abertura na quarta

O evento responsável pelas boas-vindas ao Carnaval de Salvador será realizado na quarta-feira, 22, na Praça Municipal, no Centro Histórico, a partir das 18h. Neste horário, acontecerá a saída dos cortejos a partir do Terreiro de Jesus, em direção à Praça Municipal.

O cantor Bell Marques será uma das atrações desta festa. As outras serão os grupos As Baianas, Olodum, Didá, Ilê Ayê, Malê Debalê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Muzenza, Os Mutantes, Saku Xeio e Pai Burokô.

Na praça, os grupos encontrarão uma orquestra com 40 músicos que será regida por quatro maestros: Sergio Benutti, Fred Dantas, Paulo Primo e Zeca Freitas. A entrega das chaves para o Rei Momo acontece às 20h e, em seguida, terá o show de Bell.

Atrações sem cordas

Como todo ano, em 2017, o Carnaval de Salvador terá diversas apresentações sem cordas passando pelos circuitos e shows gratuitos pela cidade, deixando a folia ainda mais democrática.

No domingo, 26, por exemplo, o grupo BaianaSystem irá tocar no pôr do sol na praça Castro Alves. No dia seguinte, eles serão a última atração do circuito Dodô para a pipoca.

Daniela Mercury, por sua vez, irá se apresentar para os foliões na sexta, 24, no Circuito Dodô, e na terça-feira, 28, no Circuito Osmar.

Já Moraes Moreira irá arrastar a multidão no domingo de Carnaval no circuito Dodô, em comemoração aos seus 70 anos, na "Pipoca do Moraes".

