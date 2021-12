Carnaval no Pelourinho homenageia o samba em 2016

Em homenagem a uma das principais manifestações culturais da Bahia e do Brasil, o tema do Carnaval no Pelourinho em 2016 será "Cem Anos de Samba". O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (Secult).

Como já é de praxe, o tema escolhido vai inspirar toda a decoração do Centro Histórico durante a festa. Apesar da homenagem ao ritmo, muitos outros estilos musicais estarão representandos durante a programação nas praças e largos do Pelô, entre eles afoxé, reggae, axé, pop, MPB e as tradicionais fanfarras.

As primeiras expressões do samba surgiram como um estilo descendente do lundu, das festas dos terreiros entre umbigadas (semba) e pernadas de capoeira, marcado no pandeiro, prato-e-faca e na palma da mão.

Já o samba de roda do Recôncavo baiano - registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e proclamado Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2005 - é uma das fontes do samba no Rio de Janeiro, que teve surgimento com as tias baianas (como ficaram conhecidas as baianas descendentes de escravos no final do século XIX e que deixaram Salvador por causa de perseguições policiais do início do século XX).

