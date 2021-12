Carnaval: Arrastão do Psirico vai agitar o Rio Vermelho

A festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano, é famosa também pelo agito que toma conta do Rio Vermelho após os ritos religiosos. Tem eventos abertos e particulares para todos os gostos e medida do bolso. O bairro, famoso por sua boemia, sediará, além das famosas feijoadas, um arrastão liderado pela banda Psirico.



O arrastão do Psirico contará com a participação de mais de 100 percussionistas e músicos de sopro. O cortejo sairá às 11 horas e guiará milhares de pessoas ao som de músicas do estilo samba-pop-percussivo. O cantor da banda Psirico, Márcio Victor pede que o público vista as cores da rainha do mar – azul e branco – e levem flores para completar a homenagem. “A nossa intenção é fazer com que todos criem interesse em estar presente na festa e manter viva a tradição”, acrescenta o cantor.

