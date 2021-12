Carnaval 2013: Comcar abre inscrição para músicos

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) abriu as inscrições para artistas, músicos, bandas e projetos especiais musicais que desejam se apresentar durante o Carnaval 2013, em Salvador. Os interessados devem entregar, até 30 de setembro, o material de divulgação de seus trabalhos, que deverá conter CD ou DVD com áudio da banda, release e fotografia.

A entrega pode ser feita, das 14h às 17 horas, na sede do Comcar, na Federação das Entidades Carnavalescas, localizada na Rua Chile, nº1, Edifício Martins Catharino, sala 1303. O material também pode ser entregue, das 8h às 12 horas, na sede da Empresa Salvador Turismo (Saltur), no Dique do Tororó.

A previsão é de que sejam contratados cerca de 150 artistas, bandas e projetos especiais para se apresentarem nos bairros, trios independentes e espaços alternativos. O período para análise e julgamento dos documentos apresentados será até 30 de outubro.

Seleção - Na seleção, serão analisados os critérios de musicalidade (afinação, ritmo, concepção harmônica e melódica), diversidade de gênero musical e oportunidade de novos talentos. O resultado será publicado no Diário Oficial do Município.

