Carmo Dalla Vechia apresenta Estranho Casal em Salvador

O espetáculo “Estranho Casal”, comédia escrita pelo dramaturgo Neil Simon e que conta em seu elenco com Carmo Dalla Vechia e Edson Fieschi, faz curta temporada neste final de semana em Salvador. Adaptada e traduzida pelo novelista Gilberto Braga, a peça será apresentada nesta sexta, 24, sábado, 25 e domingo, 26, no Teatro Casa do Comércio.

